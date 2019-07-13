Düzce'den kısa kısa

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali'nde emeği geçenlere hediye verdi.

Bir restoranda yapılan toplantıda Başkan Yanmaz, festivalde görev alan herkese teşekkür etti.

Güzelliklerle dolu bir festivali geride bıraktıklarını belirten Yanmaz, "Bu festivalden sonra bir sonraki yıl yapılacak olan festival çalışmaları için yine istişarelerde bulunacağız. Bu festival Akçakoca geleceği açısından çok önemli oldu. Bu bir başlangıç oldu ve devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Yanmaz'ın konuşmasının ardından aralarında gazeteci Soner Şen'in de bulunduğu festivale destek verenlere teşekkür belgesi verdi.

Yaz şenliği etkinliği başlıyor

Akçakoca Belediyesi tarafından "Yaz şenlikleri" organize edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Okan Yanmaz'ın önderliğinde farklı alanlarda şenlik çalışması için değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Yanmaz'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Turizm sezonu boyunca Akçakocalıların ve gelen misafirlerin eğlenmelerini sağlayacak bir dizi etkinlikleri planladık. Akçakoca Belediyesi olarak 26 Temmuz'da başlayacak ve 10 gün sürecek 'Akçakoca Yaz Şenliği'ni düzenliyoruz."

Yanmaz, Akçakoca Limanı'nda düzenlenecek festivalde, Ekin Uzunlar, Gülden, İpek Demir, Yudum, Bora Duran, Hazal Babalık-Şafak Uyanık, Güllü, Azerin, Ali Kınık, Grup Seksendört, Emre Kaya ve Derya Uluğ'un sahne alacağını belirtti.

Yığılca'da kapya biber projesi

Düzce'de, Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kapya biber projesi uygulanmaya başladı.

Proje kapsamda Yığılca'nın Tıraşlar köyünde kapya biber deneme bahçesi kuruldu.

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında program ile uygulamaya geçilerek Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle üretim yapılmaya başlandı.

Kaynak: AA