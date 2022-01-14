Düzce'deki festivalde 3 ton hamsinin dağıtılması planlanıyor - Haberler
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Düzce'deki festivalde 3 ton hamsinin dağıtılması planlanıyor

Düzce'deki festivalde 3 ton hamsinin dağıtılması planlanıyor
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2. Hamsi Festivali başladı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2. Hamsi Festivali başladı.

Kültür Park'ta düzenlenen festivalin ilk gününde katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale katılımın yüksek olmasını beklediklerini bildirdi.

Hafta sonu yaklaşık 3 ton hamsinin dağıtılmasının planlandığını bildiren Bilgin, konserler ve horon oyunlarıyla katılımcılara eğlenceli bir festival sunacaklarını aktardı.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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