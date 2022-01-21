Düzce'deki barajlarda doluluk oranı kar yağışıyla arttı

Düzce'de bulunan Hasanlar ve Sarıyayla Nazmi Çiloğlu barajlarındaki su seviyesi, yağmur ve kar yağışının ardından yükseldi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de bulunan Hasanlar ve Sarıyayla Nazmi Çiloğlu barajlarındaki su seviyesi, yağmur ve kar yağışının ardından yükseldi.

Yığılca ilçesinde bulunan ve kentte 13 bin dönüm alanda yürütülen tarım faaliyetlerine sulama sağlayan Hasanlar Barajı'nda su oranı, son dönemlerde yağmur ve kar yağışı almasıyla yüzde 100'e ulaştı.

Akçakoca ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve Sarıyayla Deresi üzerinde kurulu yaklaşık 1 hektar alanı kaplayan Sarıyayla Nazmi Çiloğlu Barajı'nda da doluluk oranı yükseldi.

İlçenin içme suyu sağlanan barajın karlar altındaki görüntüsü dronla görüntülendi.