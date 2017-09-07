Düzce'de Trafik Kazaları: 6 Yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ali Baki idaresindeki 45 LL 629 plakalı traktör, Yığılca ilçesi Kocaoğlu köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.



Kazada, sürücü, eşi Fatma Baki ve traktörün römorkunda yolcu olarak bulunan mevsimlik tarım işçisi Nazlı Akgül yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yığılca-Alaplı karayolu orman mevkisinde ise Mehmet Maranğo idaresindeki 67 LU 163 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emrah Uysal yönetimindeki 67 SG 539 plakalı araç çarpıştı.



Kazada yaralanan Nalan Tünem ve Mert Maranğo olay yerine gelen ambulanslara Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Merkez Şerefiye Mahallesi Şehit Ruhsar Sokak'ta meydana gelen kazada da Şakir Yıldız idaresindeki 67 UC 923 plakalı otomobil, aynı sokakta ilerleyen Serkan Tosun idaresindeki 81 AK 092 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada yaralanan Nedim Hasanoğlu Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.