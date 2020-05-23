Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı Ramazan Bayramı süresinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak kapsamında denetim yapan ekipler Düzce'de 7 kişiye bayram yasağının ilk cezasını kesti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibari ile başladı. Düzce'de kısıtlamaya uymayanlara polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de 00.00'dan sonra sokağa çıkmak yasaklandı. İl merkezinde polis ekipleri kısıtlamanın ilk saatlerinde sokakta olan araçları ve vatandaşları durdurarak kontrol etti.

İZİN BELGESİ OLMAYAN 7 KİŞİ YASAĞIN İLK SAATLERİNDE CEZAYI YEDİ

Araç içerisinde ve sokakta yürüyen vatandaşlar geçerli belge ve izinleri olup olmadığını soran polis ekipleri belgesi olmayan ve izinleri olmayan kişilere cezai işlem uyguladı. 7 kişiye Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA