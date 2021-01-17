Düzce'de pikap şarampole devrildi: 6 yaralı
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Düzce'de pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

17.01.2021 01:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 01:16
Düzce'de pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Düzce'de pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Düzce'de pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Ümit Can idaresindeki 54 ANN 999 plakalı pikap, Beyköy beldesi Uğur köyü yolunda yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Sürücü Can, pikapta bulunan Handan Aktürk, Derin Can, Cansu Usta ile çocuklar Berrak ve Yaprak Aktürk yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine Düzce ve Beyköy itfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Berrak ve Yaprak Aktürk ile sürücü Ümit Can, Derin Can, Cansu Usta'yı ambulanslara aldı.

Yaralılardan Handan Aktürk ise itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince sedyeye konarak iple yukarıya çekildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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