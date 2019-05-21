Düzce'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Düzce'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Furkan Yaman (25) idaresindeki 81 FK 101 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batık Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler sapağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Ahmet'e (67) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı yaya 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Yaşar Ahmet, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Furkan Yaman, polis ekiplerince göz altına alındı.

Kaynak: AA