Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü
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Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cedidiye Mahallesi'nde Mehmet Zeki S'nin kullandığı 81 AS 715 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Yaşar Özcan'a (61) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Mehmet Zeki S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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