Düzce'de öğrenen öğretmenler için her güne bir eğitim
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Düzce'de öğrenen öğretmenler için her güne bir eğitim

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in koordinesinde "Öğrenen Öğretmenler İçin Her Güne Bir Eğitim" sloganı ile uzaktan eğitim sürecinde hizmet içi eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Düzce'de öğrenen öğretmenler için her güne bir eğitim
30.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:46

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in koordinesinde "Öğrenen Öğretmenler İçin Her Güne Bir Eğitim" sloganı ile uzaktan eğitim sürecinde hizmet içi eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Düzce'de öğretmenler hizmet içi eğitim seminerlerini aralıksız sürdürüyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit uzaktan eğitim sürecini yaşadığımız bu günlerde, eğitimin hiçbir aşamasını ihmal etmeden ve aksatmadan faaliyetlerini sürdürmeye gayret ettiklerini söyledi. Yiğit "Bu noktada öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimlerini de önemsiyor, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimize pozitif katkı sağlayacak eğitimlere ara vermeden devam ediyoruz. Üniversitelerle işbirliği yapılarak hazırlanan eğitimlerde önemli eğitim görevlisi olarak yer alacaklardır. Öğrenen Öğretmenler İçin Her Güne Bir Webinar da öğretmenlerimiz. Müdürlüğümüzün internet sitesinde paylaşılan eğitimlerden uygun gördükleri eğitimlere başvuru yaparak, katılabilecekler ve böylece uzaktan eğitim sürecinde hizmet içi eğitimlerine ara vermeden devam edebilecekler" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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