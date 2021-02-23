Düzce'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

23.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:56
Düzce'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Düzce'de, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen sağlık çalışanı İbrahim Bayraktar'ın cenazesi toprağa verildi.

Düzce'de, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen sağlık çalışanı İbrahim Bayraktar'ın cenazesi toprağa verildi.

3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ambulans şoförü olarak görev yapan 62 yaşındaki Bayraktar, yaklaşık bir ay süren yaşam savaşını kaybetti.

Bayraktar için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, mesai arkadaşlarınca çok sevilen Bayraktar'ın Kovid-19 nedeniyle kentte yaşamını yitiren ikinci sağlık çalışanı olduğunu söyledi.

Yılmaz, merhumun ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.

Törende, Bayraktar'ın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alındıktan sonra Bayraktar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özlem Zengin Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Barış Manço İrem Derici Prens Harry Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Manisa Göztepe İntihar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 18:12:55. #1.14#
title