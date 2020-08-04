Düzce'de kayıtlı araç sayısı 113 bin 333 oldu Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 113 bin 333 olarak açıklandı.

Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 113 bin 333 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 113 bin 333 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 57 bin 163 otomobil, 2 bin 721 Minibüs, bin 483 Otobüs, 17 bin 434 Kamyonet, 4 bin 637 Kamyon, 17 bin 261 Motosiklet, 12 bin 298 Traktör, 336 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

Kaynak: İHA