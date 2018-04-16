Düzce'de Genç Yöneticilere Eğitim
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam TÜGVA Düzce Şubesi tarafından düzenlenen Genç Yönetici Okulu seminerlerine konuşmacı olarak katıldı.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam TÜGVA Düzce Şubesi tarafından düzenlenen Genç Yönetici Okulu seminerlerine konuşmacı olarak katıldı.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, TÜGVA Düzce Şubesi bünyesinde düzenlenen Genç Yönetici Okulu eğitim seminerlerine katıldı.
Çakar, liderlik, motivasyon ve takım çalışması konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Sağlam ise katılımcılara kentsel ve çevresel koruma konularında bilgilerini aktardı.
Kontrollü şehirleşme ve doğal dengenin öneminden bahseden Sağlam, Düzce'de şehirleşmenin kontrollü şekilde sürdürüleceğini belirtti.