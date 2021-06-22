Düzce'de devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Düzce'de devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / İsa Keleş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samet T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Harmankaya mevkisinde kontrolden çıkarak yamaç aşağı devrildi.

İtfaiye tarafından kurtarılan ağır yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samet T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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