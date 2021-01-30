Düzce'de çıkan yangında 2 katlı bungalov ev kullanılamaz hale geldi
30.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:58
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde turizm amaçlı kullanılan 2 katlı bungalov evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde turizm amaçlı kullanılan 2 katlı bungalov evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda Gölyaka Belediyesi işletmesine bağlı bungalov evlerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tamamı ahşap olan evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, park görevlilerinin yardımıyla yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Yangında bungalov ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş