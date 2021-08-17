Düzce'de ana şebeke su borusunun patlaması nedeniyle cadde su altında kaldı
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Düzce'de ana şebeke su borusunun patlaması nedeniyle cadde su altında kaldı

Düzce'de ana şebeke su borusunun patlaması nedeniyle cadde su altında kaldı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle bir cadde sular altında kaldı.

Düzce'de kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle bir cadde sular altında kaldı.

Atatürk Bulvarı Çoban kavşağı mevkisinde kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında, henüz belirlenemeyen nedenle hasar meydana geldi.

Dışarı akmaya başlayan sular yaklaşık 5 dakikada Atatürk Bulvarı'nı kaplayarak zemin katlardaki bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

İş yerini su basan esnaf Serkan Danışmaz, "Şoke olduk, içerdeydik. Anlık, 5 dakikada bu su baskını, gerçekten çok ilginç." dedi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada ise yaşanan arıza nedeniyle 13 mahalleye su verilemeyeceği belirtilerek, "Çoban mevkisinde ana isale hattında aniden meydana gelen arıza nedeniyle Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Akınlar, Sarayyeri, Kara Hacımusa, Karaca, Beyciler, Çavuşlar, Koçyazı, Fatih ve Yeni mahallerinde yaklaşık 4 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Ekiplerimiz, arızayı gidermek için çalışıyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Düzce'de ana şebeke su borusunun patlaması nedeniyle cadde su altında kaldı
Düzce'de ana şebeke su borusunun patlaması nedeniyle cadde su altında kaldı
Düzce'de ana şebeke su borusunun patlaması nedeniyle cadde su altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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