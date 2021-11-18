Düzce'de baygınlık geçiren sürücünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
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Düzce'de baygınlık geçiren sürücünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de baygınlık geçiren sürücünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Düzce'de direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü kaza yaptı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü kaza yaptı.

Aziziye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde seyreden Ramazan Çelik idaresindeki 81 DE 611 plakalı hafif ticari araç, Kent Park mevkisinde kaldırım kenarındaki korkuluklara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün kazadan önce baygınlık geçirdiğini tespit etti .

Yaralanan sürücü Çelik, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çelik'in yaptığı trafik kazası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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