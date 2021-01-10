Düzce'de at arabasıyla okulun bahçe demirlerini çalmaya giden 4 zanlı yakalandı
10.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:52
Düzce'de bir ilkokulun bahçe demirlerini keserek çalmaya çalıştığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Düzce'de bir ilkokulun bahçe demirlerini keserek çalmaya çalıştığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Çay Mahallesi'ndeki Işık İlkokulunun önüne dün gece at arabasıyla gelen O.B, S.A, K.M. ve İ.E, bahçe demirlerini keserek hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada "Gece Kartalları" ismiyle anılan mahalle bekçilerinin dikkati sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş