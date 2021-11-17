Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA Düzce'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DÜZCE (DHA) - DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Düzce'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Markette sarsıntıyla raflarda bulunan ürünlerden bazıları, devrilirken, içeride bulunanlar ise panikle dışarı çıktı. Mobilya mağazasında da deprem anında içeride bulunanlar, korkuyla dışarı koştu.


Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)

" >Deprem
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması Açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması Açıklaması

 Prof. Şerif Barış'tan 'Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?' sorusuna yanıt: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez

Prof. Şerif Barış'tan "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna yanıt: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez

 Düzce Valisi Atay: 'Depremde şu an can kaybı ve yıkılan yer bulunmuyor'

Düzce Valisi Atay: "Depremde şu an can kaybı ve yıkılan yer bulunmuyor"

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title