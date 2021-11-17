Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (4)
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA Düzce'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
DÜZCE (DHA) - DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Düzce'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Markette sarsıntıyla raflarda bulunan ürünlerden bazıları, devrilirken, içeride bulunanlar ise panikle dışarı çıktı. Mobilya mağazasında da deprem anında içeride bulunanlar, korkuyla dışarı koştu.