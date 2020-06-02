TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
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TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

Seyahat yasağının kalkmasıyla beraber yoğunluğun arttığı Düzce TEM Otoyolu'nda yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada 25 araç hasar gördü.

02.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:52

Koronavirüs nedeniyle alınan seyahat yasağının kaldırılması ile araç yoğunluğu yaşanan otoyolda sağanak yağış kazalara neden oldu. TEM Otoyolu Düzce kesiminde 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada 25 araçta maddi hasar oluştu.

KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA KAÇINILMAZ OLDU

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için alınan seyahat yasağının kaldırılmasının 2. gününde otoyolda araç yoğunluğu yaşanıyor. Ancak sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Tem otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde Ankara İstikametinde sabah saatlerinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe kazalar meydana geldi. Aynı yerde olan 2 farklı kazada 25 araç birbirine girdi. Yaralının olmadığı kazalarda, maddi hasar oluştu. Kazaların meydana geldiği şeritler trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak verildi.

TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

VATANDAŞLAR PATLAYAN CAMLARI BRANDA İLE ÖRTTÜ

Kazaya karışan bir araç sürücüsü kaza anının anlatarak; "Önümde 10 aracın kaza yaptığını gördüm. Ben çarpmamak için durunca arkamdan gelen araçlarda bana çarptı" dedi. Bazı vatandaşlar ise kaza yapan araçlarına yağmur girmemesi için patlayan camlarının yerine branda örterek araçlarının içini korumaya çalıştı.

Kaza yapan otomobillerin çekiciler ile çekilmesinin ardından otoyolun kapanan şeritleri yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.

TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ63: Geçmiş olsun cana değil mala gelsin. . . .
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