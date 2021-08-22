Düzce'de 148 çocuk sosyal sorumluluk projesi kapsamında sünnet ettirildi
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Düzce'de 148 çocuk sosyal sorumluluk projesi kapsamında sünnet ettirildi

Düzce'de 148 çocuk sosyal sorumluluk projesi kapsamında sünnet ettirildi
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Gölyaka Belediyesince salgın nedeniyle sünnet olamayan 148 çocuk için toplu şölen düzenlendi.

Gölyaka Belediyesince salgın nedeniyle sünnet olamayan 148 çocuk için toplu şölen düzenlendi.

Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, ailelere yardımcı oldukları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Salgın nedeniyle sünnet olamayan 148 çocuğu tespit edip sünnet ettirdiklerini belirten Demircan, "İki yıldır yaşanan pandemi süreci nedeniyle vatandaşlarımız çocuklarını sünnet ettiremiyordu. Biz de Gölyaka Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında 148 çocuğumuza toplu sünnet organizasyonu yaptık. Hem ailelerimiz hem çocuklarımız mutlu oldu." dedi.

Etkinliğe, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile aileler katıldı.

Düzce'de 148 çocuk sosyal sorumluluk projesi kapsamında sünnet ettirildi
Düzce'de 148 çocuk sosyal sorumluluk projesi kapsamında sünnet ettirildi
Düzce'de 148 çocuk sosyal sorumluluk projesi kapsamında sünnet ettirildi
Düzce'de 148 çocuk sosyal sorumluluk projesi kapsamında sünnet ettirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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