Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Geleneksel Yağlı Güreşleri, 35'i başpehlivan yaklaşık bin güreşçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden müsabakalarda başpehlivanlığı final müsabakasında Serhat Balcı'yı yenen Recep Kara aldı.

Düzce Belediyesince Çolak İsmail Atay Er Meydanı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda güreşçiler, 14 kategoride ter döktü.

Gün boyu devam eden müsabakalar sonunda bütün rakiplerini yenen Recep Kara ve Serhat Balcı başpehlivanlık final müsabakasında karşılaştı. Müsabakada rakibine üstünlük sağlayan Recep Kara Düzce Belediyesi 12. Geleneksel Yağlı Güreşleri başpehlivanı oldu.

organizasyonda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalya ve kemerleri takdim edildi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona hem sporcu hemde izleyici anlamında katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Kırkpınar Güreşleri'nin ardından güzel ve kıran kırana bir mücadelenin yapıldığını anlatan Ay, şöyle konuştu:

"Alanımızın alt yapı çalışmalarını çok iyi yaptık. Hem sporcularımız hemde vatandaşlarımız için alanda her ihtiyaç düşünüldü. Çok coşkulu bir organizasyon izledik. Ata sporumuza sahip çıkıp geleneklerimizi yaşatıyoruz. Atalarımız bu spor için ne yaptıysa bizde o yoldan devam ediyoruz. Kırkpınarın arkasından yaptığımız bu organizasyon hem kırkpınar rövanşı hemde finali gibi. Katılım gösteren tüm sporcu ve izleyicilerimize teşekkür ederim."