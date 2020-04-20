DÜZCE 11 günlük tedavininin ardından alkışlarla taburcu oldu 11 günlük tedavininin ardından alkışlarla taburcu oldu DÜZCE'de, 11 gündür koronavirüs tedavisi gören 74 yaşındaki Bayram Kısakol, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

11 günlük tedavininin ardından alkışlarla taburcu oldu DÜZCE'de, 11 gündür koronavirüs tedavisi gören 74 yaşındaki Bayram Kısakol, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Düzce'de grip şüphesiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden Bayram Kısakol, yapılan testin pozitif çıkması üzerine koronavirüs tedavisine alındı. 11 günlük tedavisinin ardından hastalığı tamamen yenerek sağlığına kavuşan Bayram Kısakol, bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Bayram Kısakol sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Çok iyiyim. Başka bir sıkıntım yok. Bana bir kırıklık geldi, ondan geldim hastaneye. Şimdi tahlillerim temiz geldi. İyiyim Allah'a çok şükür. Allah devletimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize zeval vermesin. Halkımıza hizmet ediyorlar. Bunu bilen bilir. Çok sağolun." dedi. Düzce Kamu Hastaneleri Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz ise ileri yaştaki hastaların da iyileşmesinin güzel bir durum olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Hastamız 74 yaşında, 11 gündür koronavirüs nedeniyle hastanemizde misafir ediyorduk. Bugün hastalık bulguları tamamen düzeldi. Bütün sıkıntıları geçti, evine gönderiyoruz. 14 gün boyunca da hastamız evinde takip edilecek. Bu bizim için güzel bir durum, ileri yaştaki hastalarımızın da iyileştiğini görüyoruz. İyi ve etkili tedavi uyguladığımızı görüyoruz. Bugün 10 tane daha hastamızı evlerine yollayacağız. Hastanedeki takip evreleri sona erdi, evlerinde takip edeceğiz. Güzel şeyler oluyor. Bugün bir hastamız yoğun bakımdan entübe olmadan servise çektik. Yani hastamız yoğun bakımdayken servise çıktı. Umutlu olacağımız şeyler olmaya başladı."

Kaynak: DHA