Duygu Sarışın, 'O kadar kilolu değil' Oyuncu Duygu Sarışın, Etiler'de objektiflere yansıdı. Sarışın erkek arkadaşı Çağatay Ulusoy hakkında konuştu! 'O kadar kilolu değil'

Erkek arkadaşı Çağatay Ulusoy'un Bodrum'da çekilen kilolu görüntüleri için "Onu Çağatay'ın bulunca ona sorun ama göründüğü gibi o kadar da kilolu değil" dedi. Sarışın, Ulusoy ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı yönündeki haberler için "3-4 kere ayrılıp barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşim ile bile tartışıyoruz bazen" ifadelerini kullandı.& ;





Kaynak: Snob Magazin