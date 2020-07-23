Duygu Sarışın, 'O kadar kilolu değil'
Oyuncu Duygu Sarışın, Etiler'de objektiflere yansıdı. Sarışın erkek arkadaşı Çağatay Ulusoy hakkında konuştu! 'O kadar kilolu değil'
23.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:14
Erkek arkadaşı Çağatay Ulusoy'un Bodrum'da çekilen kilolu görüntüleri için "Onu Çağatay'ın bulunca ona sorun ama göründüğü gibi o kadar da kilolu değil" dedi. Sarışın, Ulusoy ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı yönündeki haberler için "3-4 kere ayrılıp barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşim ile bile tartışıyoruz bazen" ifadelerini kullandı.& ;
Kaynak: Snob Magazin