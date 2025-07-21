Aslen Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde doğan ve İstanbul'da yaşayan Duygu Özdin, uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. 35 yaşındaki genç kadın, henüz hayatının baharındayken amansız hastalığa boyun eğerek sevenlerini yasa boğdu. Peki, Duygu Özdin ne kanseriydi?

DUYGU ÖZDİN NE KANSERİYDİ?

Sosyal medya hesabından "Bende kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" paylaşımı yapan Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin, 35 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Duygu Özdin hangi kanser türüyle mücadele ediyordu?

GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü'nde doğan ve yaşamını İstanbul'da sürdüren Duygu Özdin, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Henüz 35 yaşındaydı. Ancak, Duygu Özdin'in hangi kanser türüne yakalandığına dair net bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Duygu Özdin'in zamansız vefatı, memleketi Niğde'de ve Ulukışla Köyü'nde derin bir üzüntüye neden oldu. Genç kadının cenazesi, öğle namazını takiben Altunhisar İlçesi Ulukışla Köyü'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

KANSERİN TÜRÜ BİLİNMİYOR

Erken yaşta yaşamını yitiren Duygu Özdin'in cenazesi İstanbul'dan alınarak doğup büyüdüğü Niğde'nin Ulukışla Köyü'ne getirildi. Ancak ne yazık ki, hangi kansere yakalandığına dair bilgi resmi kaynaklarda yer almamaktadır.

TUTKULU BİR FENERBAHÇE SEVDALISIYDI

Duygu Özdin, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyordu. Maçlara katılmaktan büyük keyif alıyor, takımına tutkuyla bağlı yaşıyordu. Tedavi sürecinde, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe yönetimine duygusal bir çağrıda bulunmuştu.

BALONLARLA UMUDU SEMAYA TAŞIDI

Duygu Özdin, sosyal medya hesabından, "Ben kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" diyerek hayalini dile getirmişti. Onun bu mesajı, hem camiada hem sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bu hayalini gerçekleştirmeye ömrü yetmedi.