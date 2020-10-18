Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti

Youtube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisiyle yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgilisinin, ünlü fenomenin kalçasına elini koyması herkesin dikkatini çekti.

Basketbolcu Can Maxim Mutaf'la aşkına doludizgin devam eden ünlü fenomen Duygu Özaslan, sosyal medyadan sevgilisiyle paylaştığı poz gündeme bomba düştü. Sevgilisinin elini koyduğu yer ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ünlü fenomen Duygu Özaslan, "Hiç kimse paylaştığımız sevgiye sahip olamaz" notuyla basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile yeni pozlar paylaştı. Söz konusu pozlarda sevgilisinin elini Özaslan'ın kalçasına koyması herkesin dikkatini çekti.

SEVGİLİSİNE "TÜRKÇE KLAVYE" İLE İLAN-I AŞK ETMİŞTİ

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Özaslan sevgilisine ilan-ı aşk etmişti. Fenomen yaptığı paylaşımda, "Körkütük aşık olmak ne güzel bir hismiş ya bu tweetin hatrına Türkçe klavye kullandım" notunu eklemişti. Fenomenin yayınladığı mesaj takipçileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.