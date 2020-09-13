Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti
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Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti

Geçtiğimiz aylarda selülitli fotoğraflarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yeni paylaşımlarıyla kötü anıları unutturmaya çalışıyor. Son paylaşımında takipçilerini mest eden Özaslan'a beğeni yağdı.

13.09.2020 22:20 | Son Güncelleme: 13.09.2020 22:30

Selülitli fotoğrafları ile çok konuşulan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yeni paylaşımlarında bu kez göz kamaştırdı. Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımında takipçilerinin beğenisini topladı.

Sosyal medyada şöhret basamaklarını hızla tırmanan Duygu Özaslan, sıkça fotoğraf paylaşıyor. Photoshop kullanmasıyla da eleştiri yağmuruna tutulan Özaslan, "Hangi sosyal medya fenomeni kullanmıyor" diyerek kendisini savunmuştu.

SELÜLİTLİ FOTOĞRAFLARINA AÇIKLIK GETİRMİŞTİ

Ünlü fenomen, tatilde çekilen selülitli fotoğraflarına ilişkin bir açıklama da yapmıştı. "Fotoğraflarda en kötü halim çıktığı için inanılmaz rahatlama geldi bana. Kendimle barıştım. O fotoğraf çok kötüydü. Çok rahatladım. İstemezdim böyle bir şey yaşanmasını ama iyi ki de yaşanmış" demişti.

Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti
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