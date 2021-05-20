Duygu Özaslan'ın eski halinden eser kalmadı! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz seneki halinden eser kalmadı. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la tatile çıkan sosyal medya fenomeninin, bikinili pozları olay oldu.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, tam kapanmanın ardından çıktığı tatile devam ediyor. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatile çıkan sosyal medya fenomeni, bikinili karelerini paylaştı. Geçtiğimiz sene kilolu haliyle dikkat çeken Özaslan'ın fit vücudu gözlerden kaçmadı.

BİKİNİLİ PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Bir sene boyunca spor yapan ve sık sık paylaşım yapan sosyal medya fenomeninin, bikinili pozlarına yorum yağdı. Özaslan, tatilden sık sık fotoğraf ve videolarını Instagram hesabından paylaşıyor.

İşte Duygu Özaslan'ın pozları;