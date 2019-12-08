Duygu Koçak Çorumlu kadınlarla kahvaltıda buluştu

08.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:44

Çorumlu Kadınlar Derneği'nin organize ettiği, kahvaltı programında Halk Müziği Sanatçısı Duygu Koçak hemşerileri ile buluştu.



İstanbul'da yaşayan Çorumlu kadınların bir araya gelerek kurduğu Çorumlu Kadınlar Derneği'nin organize ettiği kahvaltı programı Üsküdar Hollywood City Cafe'de gerçekleşti. Kurulalı çok kısa bir zaman olmasına rağmen düzenlenen kahvaltı programına dernek üyeleri ile birlikte İstanbul'da yaşayan Çorumlu kadınlar katılım sağladı. TRT Halk Müziği Sanatçısı Duygu Koçak'ın da bulunduğu programda dernek başkanı Fazilet Bozkuş katılımcılarla tek tek ilgilendi.



Derneğin dayanışmanın kadın halini yansıtmak ve yaşatmak için kurulduğunu belirten dernek başkanı Fazilet Bozkuş; "Çorumlu Kadınlar Derneğimizin ilkini yaptığımız kahvaltı programına hoş geldiniz. Birçoğumuz birbirini tanıyor. Kahvaltımızın amacı hem tanışmak hem de kaynaşmak. Çorumlu Kadınlar Derneğini kurmamızın ana amacı da bu esasen. Çorumlu kadınları bir çatı altında toplamak, sorunlara çözüm üretmek, projeler hazırlamak, kamuoyu oluşturmak.



Derneğimizin merkezi İstanbul'da önümüzdeki zaman dilimlerinde Türkiye genelindeki Çorumlu kadınları çatımız altında toplamak maksadıyla diğer il ve ilçelerde de yapılanmaya başlayacağız. Bunun için çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Üyelerimiz arasında siyasetten, iş dünyasına, akademisyeninden sanatçısına, ev hanımından esnafına her kesimden Çorumlu kadınları gördüğünüz gibi her geçen günde sayımız artarak çoğalacak.



Kıymetli misafirler, bundan sonraki süreçte daha güzel projelerde hep beraber yer almak dileği ile davetimize icabet eden herkese ve desteğini esirgemeyen TRT Halk Müziği sanatçımız Çorumlu hemşerimiz Duygu Koçak hanımefendiye, yönetim kurulumuzda yer alan Yıldız Karaman, Gülcan Koşar, Feride Zengin, İmran Kömür, Zülal Karakuş, Şirin Şirin, Rana Bozkuş ve İlkay Sever'e bilhassa teşekkür ediyorum "dedi.



Hoş sohbet içeresinde geçen programda Halk Müziği sanatçısı Duygu Koçak, katılımda bulunan herkesle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekinirken, "Bahar Kokulu Türküler" adlı albümünü hediye etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA