Duygu Kaya kimdir? Duygu Kaya kaç yaşında, nereli? Duygu Kaya biyografisi!
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Duygu Kaya kimdir? Duygu Kaya kaç yaşında, nereli? Duygu Kaya biyografisi!

Duygu Kaya kimdir? Duygu Kaya kaç yaşında, nereli? Duygu Kaya biyografisi!
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CNN Türk sunucularından Duygu Kaya'nın, kurumla yollarını ayırarak Habertürk'le anlaştığı öğrenildi. Bu haberi duyan vatandaşlar Duygu Kaya kimdir? diye araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Duygu Kaya kimdir? Duygu Kaya kaç yaşında, nereli? Duygu Kaya hayatı ve biyografisi nedir?

Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. İsveç Halmstad University'de 1 yıl Erasmus programına katıldı. Peki, Duygu Kaya kimdir? Duygu Kaya kaç yaşında, nereli? Duygu Kaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DUYGU KAYA KİMDİR?

Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. İsveç Halmstad University'de 1 yıl Erasmus programına katıldı. Üniversitede okurken Bolu'da yerel gazetede çalıştı. Mezun olduktan sonra Medya Akademisi'nde diksiyon ve sunuculuk eğitimi aldı. Hürriyet Gazetesi İstihbarat ve Dış Haberler servisinde staj yaptı. İlk kadrosunu Artı 1 TV'de 2013 yılında muhabir olarak aldı. Daha sonra Habertürk ailesine katıldı ve burada 3 yıl muhabir olarak çalıştı. Siyasetten ekonomiye, sağlıktan kültür sanata pek çok branşta haber ve canlı yayın yaptı. 2018 yılı Nisan ayında Kanal D Haber'e transfer oldu. Burada da yine insan hikayesi ağırlıklı haberler yaptı. Aynı yılın Ağustos ayında CNN TÜRK ailesine katıldı. Gece Haberleri ve Hafta Sonu Güne Merhaba'yı sundu.

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Duygu Kaya kimdir? Duygu Kaya kaç yaşında, nereli? Duygu Kaya biyografisi! - Haberler
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