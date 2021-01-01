Duygu Dikmenoğlu kimdir? Duygu Dikmenoğlu kaç yaşında? Duygu Dikmenoğlu biyografisi

1997 yılında "Elite Model Look" yarışmasını kazanan Duygu Dikmenoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Duygu Dikmenoğlu kimdir? Duygu Dikmenoğlu kaç yaşında? Duygu Dikmenoğlu biyografisi

Gazeteci Tuncay Özkan'ın eşi olan ve 1997 yılında "Elite Model Look" yarışmasını kazanan Duygu Dikmenoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. İşte Duygu Dikmenoğlu hakkında bilgiler...

DUYGU DİKMENOĞLU KİMDİR?

Duygu Dikmenoğlu, 13Ağustos 1981 yılında İzmir'de doğdu. Duygu Dikmenoğlu, Türk manken ve sunucudur.

Mersinli Kimya Teknik Lisesi'nde eğitim aldı. 1997 yılında "Elite Model Look" yarışmasını kazandı. Yarışmayı kazandıktan sonra profesyonel mankenlik hayatına başladı. Kanaltürk'te "Gel de Katılma", Sky Türk'te "İzlenim", Kanal D'de "Yaşamın İçinden" ve Show TV'de "Genç Kulüp" gibi televizyon programlarında sunuculuk yaptı. Gazeteci Tuncay Özkan'ın eşidir.

Çalıştığı TV kanalları

1996-2002: Kanal D

2002-2003: Skytürk

2003-2004: Show TV

2004-2008: Kanaltürk

TV programları

1996-2002: Zirvedekiler Pop (KANAL D)

1998-1999: Yaşamın İçinden (KANAL D)

1998-2002: Zirvedeki 10 (KANAL D)

2001: Bu Gece (KANAL D)

2001: Yaşamın İçinden (KANAL D)

2001-2002: Bu Sabah (KANAL D)

2002-2003: İzlenim (SKYTÜRK)

2003-2004: Genç Kulüp (SHOW TV)

2004-2008: Gel de Katılma (KANALTÜRK)