Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı hakkında yeniden tutuklama kararı

GAZİANTEP'te, Duygu Delen'in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanırken geçen hafta ev hapsi' şartıyla tahliye edilen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın...

GAZİANTEP'te, Duygu Delen'in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanırken geçen hafta ev hapsi' şartıyla tahliye edilen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (21) yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 aydır tutuklu bulunan Mehmet Kaplan, devam eden davanın 16 Haziran'da görülen 4'üncü duruşmasında, mahkeme heyeti tarafından 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.Mehmet Kaplan'ın tahliyesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı ve Duygu Delen'in ailesi, karara itirazda bulundu. Başvuruyu değerlendiren üst mahkeme olan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz talebini yerinde bularak; mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, sanık Mehmet Kaplan'ın tekrar tutuklanmasına yönelik karar verdi. Kararın tebliğ edilmesinin ardından güvenlik güçlerinin Mehmet Kaplan'ı ev hapsi için bildirdiği adresten alarak cezaevine teslim edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş