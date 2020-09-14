Duygu Bal kimdir? Duygu Bal boy ve kilosu nedir? Duygu Bal sevgilisi kimdir?
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Duygu Bal kimdir? Duygu Bal boy ve kilosu nedir? Duygu Bal sevgilisi kimdir?

Ankara doğumlu voleybolcu Duygu Bal kimdir? Duygu Bal kaç yaşında? Duygu Bal sevgilisi kimdir? Duygu Bal boyu ve kilosu nedir?

Duygu Bal kimdir? Duygu Bal boy ve kilosu nedir? Duygu Bal sevgilisi kimdir?
14.09.2020 10:16 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:19

1987 yılında Ankara'da dünyaya gelen Duygu Bal kimdir? Duygu Bal sevgilisi kimdir? Duygu Bal boyu ve kilosu hakkındaki tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

DUYGU BAL KİMDİR?

Duygu Bal Türk voleybolcu. Voleybola Ankara'da başladı. VakıfBank altyapısından yetişmiştir. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi öğrencisidir. Emlak Toki'de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer oldu. Mevkii Orta Oyunculuk olan Duygu Bal millî formayı yüzden çok kez giymiştir. 2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia'ya transfer olmuştur. Yorumcular tarafından Türkiye'nin gelecek vadeden önemli oyuncuları arasında gösterilmektedir. Genç yaşına rağmen takım arkadaşlarını yönlendirerek takımın performansını artırıp birçok maçın kazanılmasında lider rolü üstlenmiştir. 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe ile 2012 yılında doğum gününde CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe kadrosunda yer almıştır.

Duygu Bal kimdir? Duygu Bal boy ve kilosu nedir? Duygu Bal sevgilisi kimdir?

DUYGU BAL SEVGİLİSİ

Geçtiğimiz temmuz ayında üç çocuğunun annesi Hande Demir'le evliliğini noktalayan Erdinç Acar, gönlünü Duygu Bal ile sevgili olduğu konuşuluyor.

DUYGU BAL BOY VE KİLOSU

Boy: 1,90 cm

Kilo: 75 kg

Pozisyon: Orta

Blok yüksekliği: 275 cm

Smaç yüksekliği: 305 cm

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