Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar
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Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar

Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar
08.05.2020 08:03 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:17

KONYA'da 2 kişi, zorlayarak kapısını açtıkları berber dükkanından, balyozla duvarı kırıp bitişiğindeki kuyumcudan yaklaşık 400 bin liralık altını alıp kaçtı.

KONYA'da 2 kişi, zorlayarak kapısını açtıkları berber dükkanından, balyozla duvarı kırıp bitişiğindeki kuyumcudan yaklaşık 400 bin liralık altını alıp kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat  04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 2 kişi, berber dükkanının kapısını zorlayarak açıp, içeri girdi. Buradan da balyozla duvarı kırıp, bitişiğindeki kuyumcuya geçen şüpheliler, yaklaşık 400 bin liralık altını aldı. Şüpheliler, alarmın çalması üzerine geldikleri motosiklete binip, kaçtı. Adrese sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 


Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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