Duvarın altında kalarak can veren Ümmü Nigar son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da devrilen duvarın altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven dualarla toprağa verildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Küçükkovanağzı Mahallesi Aba Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan iki katlı müstakil evi çevreleyen duvar, oyun oynayan 5 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven'in üzerine devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden küçük kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen küçük kızın cenazesi defnedilmek üzere Meram ilçesi Çomaklı Mahallesine götürüldü. Ümmü Nigar Yurduseven'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çomaklı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, baba Hidayet Yurduseven ve yakınları katıldı. Ailenin 3 yıl önce de 5 aylık çocuklarını kaybettikleri öğrenildi.

Dede Nur Can Karakoç, "Kızım Sümeyye amca kızının yanına gitmek istemiş. Arada bir kapı var zaten. Evden gitmesine izin vermemişler. Odadan çıkmış annesi halasının yanında zannetmiş, o da annesinin yanında zannetmiş. Halası gürültüyü duymuş kapıdan baktığında duvarın yıkıldığını görmüş. Orası zaten teyzenin evi yabancının değil. O evi müteahhite verdiler yıkılacaktı, müteahhit son anda karar değiştirmiş. Sürüncemede kalmış yani. Diğer çocuğun 3 ay önce 40 günlük öldüğünü yazmışlar. Yaklaşık 3 yıl oldu. Onun doğuştan solunum yetmezliği vardı. Bir anda 5 aylıkken zatürreden onu da kaybettik" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı