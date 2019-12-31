: Duvar Yazısı... Irmak Zileli 'Son Bakış'ı anlattı: Tina'nın son birkaç dakikası...

31.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:46

DUVAR - Edebiyat Gazete Duvar'da konuşuluyor... Anıl Mert Özsoy'un hazırladığı Duvar Yazısı, yeni bölümünde, son kitabı 'Son Bakış' ile okuyucularıyla buluşan yazar Irmak Zileli'yi konuk ediyor. Gazete Duvar takipçileri, "Duvar Yazısı"na ilişkin görüş ve önerilerini info@gazeteduvar.com.tr ve aozsoy@gazeteduvar.com.tr adreslerine iletebilirler.

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