Duvar Yazısı... Irmak Zileli 'Son Bakış'ı anlattı: Tina'nın son birkaç dakikası...
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Duvar Yazısı... Irmak Zileli 'Son Bakış'ı anlattı: Tina'nın son birkaç dakikası...

Edebiyat Gazete Duvar'da konuşuluyor.

31.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:46

DUVAR - Gazete Duvar'da konuşuluyor... Anıl Mert Özsoy'un hazırladığı Duvar Yazısı, yeni bölümünde, son kitabı 'Son Bakış' ile okuyucularıyla buluşan yazar 'yi konuk ediyor. Gazete Duvar takipçileri, "Duvar Yazısı"na ilişkin görüş ve önerilerini info@gazeteduvar.com.tr ve aozsoy@gazeteduvar.com.tr adreslerine iletebilirler.



Haber Videosu

: Duvar Yazısı... Irmak Zileli 'Son Bakış'ı anlattı: Tina'nın son birkaç dakikası...
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