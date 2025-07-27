Düttürü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düttürü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi?

Bir dönemin ruhunu başarıyla yansıtan Düttürü Dünya, sinemaseverlerin ardından televizyon izleyicilerini de ekran başına kilitliyor. Bu etkileyici yapımı ilk kez izleyecek olanlar ya da tekrar izlemek isteyenler için filmde hangi oyuncuların yer aldığı, olayların nasıl geliştiği ve filmde anlatılan öykünün ana hatları büyük bir ilgiyle araştırılıyor.

DÜTTÜRÜ DÜNYA KONUSU NE?

DÜTTÜRÜ DÜNYA FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Ankara'da bir gecekondu mahallesinde yaşayan Mehmet, ailesine bakabilmek için ek iş olarak geceleri bir pavyonda klarnet çalar. Tüm gün çalışsa da belini doğrultamaz. Yaşadıkları ev kayınbiraderi tarafından müteahhite verilince, Mehmet'in hayalleriyle hayatı arasındaki uçurum iyice açılır.

Düttürü Dünya, 1988 yılında Ankara'da çekilmiştir. Film, geçimini klarnet çalarak sürdüren ve bir gün kendi kasetini çıkarmayı düşleyen Mehmet'in (Kemal Sunal) iç burkan öyküsünü odağına alır. Mehmet, her gece çalıştıktan sonra sabah vakti evine döner ve ailesiyle birlikte zor şartlar altında yaşamını sürdürür. Ancak yaşadıkları evin, kayınbiraderi tarafından bir inşaat firmasına verilmesiyle birlikte, hayatı daha da zorlaşır.

DÜTTÜRÜ DÜNYA FİLMİNİN SONU NASIL BİTİYOR?

Filmin sonunda Mehmet'in hayalleri ve mücadeleleri, izleyiciyi duygusal bir sona taşır. Gerçekçi yapısıyla ön plana çıkan filmde, hayallerin her zaman gerçekleşmeyebileceği ve toplumsal koşulların bireyler üzerindeki etkisi çarpıcı bir şekilde yansıtılır. Final, hem duygusal hem de düşündürücü bir atmosferle seyirciyi baş başa bırakır.