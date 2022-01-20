Düşürdüğü kartla alışveriş yapanların görüntüsünü bulup, polise verdi

DİYARBAKIR Yenişehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olan Serkan Coha'nın (26), kar temizleme çalışmaları sırasında cebinden düşürdüğü banka kartını bulan 3 kişi, 2 bin 400 TL'lik alışveriş yaptı.

DİYARBAKIR Yenişehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olan Serkan Coha'nın (26), kar temizleme çalışmaları sırasında cebinden düşürdüğü banka kartını bulan 3 kişi, 2 bin 400 TL'lik alışveriş yaptı. Coha, bu kişilerin girdikleri iş yerlerindeki alışveriş görüntüsüne ulaşarak, bulunmaları için polise teslim etti.

Yenişehir Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Serkan Coha, ekip arkadaşlarıyla birlikte Ofis semtinde dün kar temizleme çalışması yaptı. Yoğun çalışma temposu içinde işini yapan Coha, maaşının yattığı banka kartını düşürdüğünü fark etti. Hemen bankaya giderek kartının kaybolduğunu bilidiren Coha'nın hesabı incelendiğinde, temassız olarak 2 bin 400 TL'lik alışveriş yapıldığı belirlendi. Coha, önce polise giderek şikayetçi oldu, ardından da ekstresinde alışveriş yapılan yerleri dolaştı.

Polis, güvenlik kamerasındaki 3 şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.