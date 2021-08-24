Düşük tansiyon kaçtır? Düşük tansiyona ne iyi gelir? Düşük tansiyon belirtileri!

Düşük tansiyon, sahip olmak için iyi bir şey gibi görünse de, bir kişinin tansiyonu genellikle çok düşükse bu bazı sorunlara neden olabilir. Bazı durumlarda, doğal çözümler düşük tansiyonu yükseltebilir ve buna eşlik eden bazı semptomları hafifletebilir. Diğer durumlarda tansiyonu sağlıklı bir düzeye çıkarmak için ilaç ve terapi şeklinde müdahale gerekebilir. Peki, düşük tansiyona ne iyi gelir? Düşük tansiyon belirtileri!

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DÜŞÜK TANSİYON KAÇTIR?

60 mmHg'nin üzerinde 90 mmHg'den düşük yani 9/ 6 değerinin altında bir kan basıncıdır. Bu, düşük kan basıncı olarak kabul edilir.

Kan basıncı milimetre cıva (mmHg) kullanılarak ölçülebilir.

Düşük kan basıncı veya hipotansiyon, 60 mmHg üzerinde 90 mmHg'nin altındaki herhangi bir sayı olarak tanımlanır.

Bununla birlikte, çoğu doktor düşük tansiyonu yalnızca bir kişi düşük tansiyon semptomlarına sahipse sorun olarak tanımlayacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Düşük kan, herhangi bir semptom yoksa endişe verici değildir. Bununla birlikte, düşük tansiyon semptomlara neden olduğunda, organlara yeterli kan gitmediğinin bir işareti olabilir.

Bu çok uzun süre devam ederse, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ciddi sonuçlara neden olabilir:

Felç

Kalp krizi

Böbrek yetmezliği

DÜŞÜK TANSİYON NEDEN OLUR?

Düşük tansiyonun bir dizi potansiyel nedeni vardır. Bazı durumlarda, düşük tansiyonu düzeltmek için altta yatan durumun tedavi edilmesi gerekecektir.

En yaygın nedenlerden bazıları şunlardır:

beslenme eksiklikleri

uzun süreli yatak istirahati

gebelik

ilaçlar

şiddetli enfeksiyonlar

alerjik reaksiyonlar

kan hacminde düşme

kalp sorunları

Bununla birlikte, bir kişi herhangi bir semptom göstermiyorsa, düşük tansiyon da iyi bir sağlık göstergesi olabilir.

DÜŞÜK TANSİYON BELİRTİLERİ

Düşük tansiyonu olan bazı kişilerde hiçbir semptom görülmez. Bu kişilerde düşük tansiyon genellikle tehlikeli veya endişe verici değildir.

Bununla birlikte, bir veya iki semptom göstermek bile bir soruna işaret edebilir. Düşük tansiyon aşağıdakilere neden olabilir:

baş dönmesi

bayılma

konsantre olamama

bulanık veya bozuk görme

mide bulantısı

tükenmişlik

Bazı insanlar sadece ayakta dururken düşük tansiyon semptomlarına sahip olabilir. Bu ortostatik hipotansiyon olarak bilinir. Genellikle, pozisyon değişiklikleri kişinin kan basıncının hızla düşmesine ve bu da bayılmaya yol açmasına neden olmadıkça bu tehlikeli değildir.

Daha aşırı durumlarda, düşük tansiyon şoka neden olabilir. Şok, vücuttaki kan akışının azalmasından kaynaklanan ciddi bir tıbbi acil durumdur. Hücresel düzeyde organlara zarar verebilir.

Şok belirtileri aşağıdakileri içerir:

hızlı veya sığ solunum

nemli cilt

karışıklık veya oryantasyon bozukluğu

hızlı kalp atımı

zayıf nabız

Şok belirtileri yaşayan bir kişinin acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardır.

DÜŞÜK TANSİYONA NE İYİ GELİR?

Daha fazla tuz yiyin.

Alkollü içeceklerden kaçının.

İlaçlarınızı doktora danışarak kullanın.

Su için.

Sık sık küçük öğünler yiyin.

Kompresyon çorapları giyin.

Ani pozisyon değişikliklerinden kaçının.

Doğal çözümlere iyi yanıt vermeyen kişiler, doktorlarına kan basıncı seviyelerini yükseltmeye yardımcı olan ilaçlar hakkında soru sormak isteyebilirler.

Bir kişi ayrıca şunlara dikkat etmeli

ağır nesneleri kaldırmamak Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

uzun süre tek bir yerde durmamak

yatağının başını kaldırarak

sıcak suya uzun süre maruz kalmaktan kaçınmak

egzersiz yaparken veya sıcak günlerde daha fazla sıvı içmek.