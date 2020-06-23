Düştüğü kuyudan itfaiye ekipleri kurtardı
Soma ilçesi Evciler yolu üzerinde ormanlık alanda kör kuyuya düşen porsuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
23.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:00
Soma ilçesi Evciler yolu üzerinde ormanlık alanda kör kuyuya düşen porsuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Soma ilçesi Evciler yolu üzerinde ormanlık alanda kör kuyuya düşen porsuk, burada mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hızla olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu, porsuğu düştüğü kuyudan çıkarak, özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. - MANİSA
Kaynak: İHA