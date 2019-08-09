Düşes Kate Middleton'ın kızı 4 yaşındaki Prenses Charlotte, kalabalığa dil çıkardı

Düşes Kate Middleton'ın kızı 4 yaşındaki Prenses Charlotte, kalabalığa dil çıkardı

Prens William ile Kate Middleton'ın 4 yaşındaki kızları Charlotte Elizabeth Diana, kalabalığa dil çıkardı. Annesi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın, kızına verdiği tepki ise izleyenleri güldürdü.

09.08.2019 10:50
Düşes Kate Middleton'ın kızı 4 yaşındaki Prenses Charlotte, kalabalığa dil çıkardı

Cambridge Düşesi Kate Middleton kızı Prenses Charlotte'ın yaptığı hareketten dolayı halkına mahcup oldu. Düşes, kendini izleyen kalabalığa el sallamasını istediği kızının halka dilini çıkarması karşısında anne moduna geçti.

HALKA DİL ÇIKARDI

Perşembe günü Kate Middleton ve Prens William, hayır işi olarak bu sefer de bir tekne yarışına katıldı. Kendilerini izleyen kalabalığa el sallaması gereken Charlotte dilini çıkartınca, Kate çocuğunu durdurmaya çalıştı.

Etkinlikte Kate'in ebeveynleri Mike ve Carole Middleton da yer aldı.

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YORUMLAR (1)

  • MÜJDE:
    Çok sevimli bir kız, bana Lady Diana''yı hatırlattı, inşallah büyüyünce onun gibi iyi olur.
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