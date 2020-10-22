İstanbul Valiliğinden düşen uçağa ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada havalimanı yakınlarında düştüğünü duyurdu.

İstanbul Valiliği, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada havalimanı yakınlarında düştüğünü duyurdu. Uçağın pilotaj lisans öğrencisinin ise yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N, yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı