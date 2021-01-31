Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı
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Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı

31.01.2021 00:12 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:46

Gaziantep'te duş almak için girdiği banyoda ailesi tarafından hareketsiz halde bulunan 28 yaşındaki Mustafa Ş. sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ş. İddiaya göre akşam saatlerinde duş almak için banyoya girdi. Mustafa Ş.'nin uzun süre banyoda kalması üzerine şüphelenen ailesi banyonun kapısını zorla açarak içeri girdi.

BANYODA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Mustafa Ş.'yi yerde hareketsiz yatarken bulan ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evin içinde yaptı. Mustafa Ş.'nin kalbinin durduğunu belirleyen sağlık ekipleri Mustafa Ş.'ye şok vererek kalbi tekrardan çalıştırmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Mustafa Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MADDE BAĞIMLISI İDDİASI

İşsiz olan Mustafa Ş.'nin madde bağımlısı olduğu iddia edilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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