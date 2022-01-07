DUS açıklandı mı? 2021 DUS sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonuç sorgulama ekranı!

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 DUS açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 DUS sonuçları neden açıklanmıyor? 2021 DUS sonuçları hangi gün açıklanacak? 2021 DUS sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı sizlerle...

2021 DUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 DUS sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

ÖSYM tarafından yapılan son duyuru şöyle:

"DUYURU

(27 Ekim 2021)

2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği Sınav Sonuçları Hakkında

03 Ekim 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavlarının (2021-STS Diş Hekimliği) Klinik Tıp Bilimleri Testinde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle 2021 ÖSYM Sınav Takvim'inde 27 Ekim 2021 olarak duyurulan sonuç açıklama tarihi idari yargı kararı sonrasına ertelenmiştir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

Buna göre DUS sonuçları henüz açıklanmadı. DUS 2021 sonuçlarını sorgulamak ve takip etmek için ÖSYM'nin resmi sitesine girebilirsiniz.

DUS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DUS (DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI) HAKKINDA BİLGİLER

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçme ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmektedir.

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