Durum Çok Acil şarkı sözleri! Sinan Akçıl & Mustafa Ceceli & Merve Özbey - Durum Çok Acil sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'in birlikte söyledikleri 'Durum Çok Acil' şarkısı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1.5 milyon izlenme ve 52 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Durum Çok Acil şarkı sözleri nedir? Sinan Akçıl & Mustafa Ceceli & Merve Özbey - Durum Çok Acil şarkı sözleri nelerdir?

Söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan Durum Çok Acil şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait iken, Mix - Mastering ise Koray Püskül'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

DURUM ÇOK ACİL ŞARKI SÖZLERİ

Ben seni her gün bekleye bekleye

Kime ne yaşarsam tek seni sevmeye

Hazırım ben aşktan ötesine geçmeye

Değmez mi dönmeye böyle dev hislere

İnsan ölmez isteye isteye

Kader beni yazsın senden önceye

Hazırım ölüp te yine seni sevmeye

Değmez mi dönmeye böyle dev hislere

Yorgunluktan degil halsizliğim

Sürmesin artık sensizliğim

Kokuna hasret günlerdeyi

Durum çok acil gel..

Sensizlikten benim halsizliğim

Ailem sensin,sessiz bir evdeyim...

Ben burda hala aynı deliyim..

Durum çok acil gel...

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'in birlikte söyledikleri 'Durum Çok Acil' şarkısı 21 Ocak 2022 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı çok kısa bir süre içinde 1.5 milyon izlenme ve 50 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Söz - Müzik: Sinan Akçıl

Düzenleme: Mustafa Ceceli

Mix - Mastering: Koray Püskül

Yönetmen: Ecem Gündoğdu

Haberler.com - Gündem