Durum Çok Acil şarkı sözleri! Sinan Akçıl & Mustafa Ceceli & Merve Özbey - Durum Çok Acil sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'in birlikte söyledikleri 'Durum Çok Acil' şarkısı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1.5 milyon izlenme ve 52 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Durum Çok Acil şarkı sözleri nedir? Sinan Akçıl & Mustafa Ceceli & Merve Özbey - Durum Çok Acil şarkı sözleri nelerdir?
Söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan Durum Çok Acil şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait iken, Mix - Mastering ise Koray Püskül'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
DURUM ÇOK ACİL ŞARKI SÖZLERİ
Ben seni her gün bekleye bekleye
Kime ne yaşarsam tek seni sevmeye
Hazırım ben aşktan ötesine geçmeye
Değmez mi dönmeye böyle dev hislere
İnsan ölmez isteye isteye
Kader beni yazsın senden önceye
Hazırım ölüp te yine seni sevmeye
Değmez mi dönmeye böyle dev hislere
Yorgunluktan degil halsizliğim
Sürmesin artık sensizliğim
Kokuna hasret günlerdeyi
Durum çok acil gel..
Sensizlikten benim halsizliğim
Ailem sensin,sessiz bir evdeyim...
Ben burda hala aynı deliyim..
Durum çok acil gel...
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'in birlikte söyledikleri 'Durum Çok Acil' şarkısı 21 Ocak 2022 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı çok kısa bir süre içinde 1.5 milyon izlenme ve 50 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:
- Söz - Müzik: Sinan Akçıl
- Düzenleme: Mustafa Ceceli
- Mix - Mastering: Koray Püskül
- Yönetmen: Ecem Gündoğdu