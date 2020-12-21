Duru Önver kimdir? Duru Önver kaç yaşında? Duru Önver Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Duru Önver, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Duru Önver hakkında merak edilenler. Duru Önver hayatı ve biyografisi. Duru Önver kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Duru Önver merak konusu oldu. İşte Duru Önver hakkında merak edilen Duru Önver kimdir, Duru Önver hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FENOMEN DURU ÖNVER KİMDİR?

Doğum tarihi: 1997

Kaç yaşında: 23 yaşında

Duru Önver Kendini, başına gelen olayları anlatan, bolca vloglayan, yeni ürünleri ve uygulamaları deneyen, güzellik- makyaj ve stil tavsiyelerinde bulunan bir genç kız, olarak tanımlıyor.

Duru Önver Instagram "duruonver" hesabından paylaşımlar yapıyor.

Fenomen Duru Önver'in 250 binden fazla takipçisi bulunuyor.