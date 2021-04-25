Duru Olmak mahkemelik oldu
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Duru Olmak mahkemelik oldu

Duru Olmak mahkemelik oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

NÜKHET Duru'nun hayat hikayesinin anlatıldığı "Duru Olmak/Becoming Duru" belgeseli mahkemelik oldu.

NÜKHET Duru'nun hayat hikayesinin anlatıldığı "Duru Olmak/Becoming Duru" belgeseli mahkemelik oldu. Filmin yönetmeni mu Tunç ile müzisyen abisi Orkun Tunç, belgeseli izinsiz olarak dijital platformda yayınladıkları iddiasıyla En Prodüksiyon ve Yapım Şirketi'nin ortakları sanatçı Nükhet Duru ile Evren Ercan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. mu Tunç ile abisi, 10 bin dolar maddi, 400 bin lira da manevi tazminat istemiyle dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre, En Prodüksiyon Yapım şirketinin ortaklarından Nükhet Duru, 2 yıl önce klip çekmek için mu Tunç'a abisi Orkun Tunç aracılığıyla bir teklif gönderdi. Stüdyoda yapılan çekimler sırasında mu Tunç, davaya konu "Duru Olmak" adlı eserle ilgili bir belgesel filmi yapmak istediğini Duru ve ortağı Ercan Evren'e söyledi. Daha sonra kendisine yapılan teklifi kabul etti. mu Tunç, kendisine ait olan davalık belgeselin konusunu ve ismini belirledi. İddiaya göre bir dijital platformun teklifinden ve gerekli sözleşme görüşmeleri yapılmaya başlandıktan sonra En Prodüksiyon şirketi yetkililerinin, Tunç'a karşı tavır ve davranışları değişti.

ZARARA UĞRADIK

Davaya konu belgesele 9 adet film müziği besteleyen Orkun Tunç ile eser sahibi olan kardeşi mu Tunç, film yayınlanmadan önce sözleşme yapmak istedi. Ancak Evren Ercan, sözleşme imzalamayacağını Tunç kardeşlere söyledi. Ercan, daha sonra hiçbir izin ve sözleşme olmadan, kanuna ve hakkaniyete aykırı olarak filmin yayınlanması için dijital platform ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Film, 19 Şubat 2021 tarihinde yayınlanmaya başladı. Dilekçede, "Eser sahibinin izni olmadan filmin yayınlanması mu Tunç ile abisi Orkun Tunç'u maddi ve manevi zarara uğratmıştır. Kişilik hakları ağır saldırıya uğramıştır" denildi.

Kaynak: Hürriyet

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