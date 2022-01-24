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Dursunbey Kaymakamlığı'ndan izin duyurusu

Dursunbey Kaymakamlığı'ndan izin duyurusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Dursunbey'de devam eden kar yağışı ve soğuk havadan dolayı Dursunbey kaymakamlığı engelli, hamile ve 3 yaşından küçük çocuğu olan bayan personellerin pazartesi günü 24 Ocak 2022 izinli olacağı duyurdu.

DURSUNBEY, BALIKESİR (İHA) - Dursunbey'de devam eden kar yağışı ve soğuk havadan dolayı Dursunbey kaymakamlığı engelli, hamile ve 3 yaşından küçük çocuğu olan bayan personellerin pazartesi günü 24 Ocak 2022 izinli olacağı duyurdu.

Dursunbey Kaymakamlığından yapılan açıklama "24 Ocak 2022 Pazartesi günü engelli,hamile ve 3 yaşından küçük çocuğu olan bayan kamu personellerinin idari izinli sayılması, sürücü kursları, halk eğitim merkezi ve rehabilitasyon merkezlerinin'de tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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