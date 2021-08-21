Tren otomobili biçti, anne ve oğlu feci şekilde can verdi
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Tren otomobili biçti, anne ve oğlu feci şekilde can verdi

Tren otomobili biçti, anne ve oğlu feci şekilde can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde hemzemin geçidine giren otomobili tren biçti. Feci kazada otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Dursunbey ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi Kurtlar yol ayrımında, hemzemin geçidine kontrolsüz giren 10 CBT 87 plakalı otomobile yük treni çarptı.

KADIN, OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Otomobilde bulunan ismi tespit edilemeyen kadın olay yerinde oğlu da 112 ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tren otomobili biçti, anne ve oğlu feci şekilde can verdi
Tren otomobili biçti, anne ve oğlu feci şekilde can verdi
Tren otomobili biçti, anne ve oğlu feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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