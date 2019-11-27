Dursunbey'de Kızılay Kan Merkezi açıldı
Haberler » Sağlık » Dursunbey'de Kızılay Kan Merkezi açıldı - Haber

Dursunbey'de Kızılay Kan Merkezi açıldı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Kızılay Kan Merkezi açıldı.

27.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:42
Dursunbey'de Kızılay Kan Merkezi açıldı

'in ilçesinde Kan Merkezi açıldı.

Daha önce emniyet binası olarak hizmet veren Dursunbey Belediyesine ait yer, yapılan tadilatların ardından Kızılay Kan Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Törene, Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı , İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İlhami Kaymaz, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi Sosyal İşler Müdürü Aylin Alkan, kurum ve kuruluşların müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Temizkan, törende yaptığı konuşmada, Kızılay'ın ilçede hizmet verecek olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Daha sonra, Dursunbey Türk Kızılayı Temsilciliğine desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Temizkan, Belediye Başkanı Bahçavan, Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Fahri Bahçavan, iş adamları Alaaddin Aslanboğa ve Osman Bahçavan'a birer plaket verildi. İlçede 10 kez ve üzeri kan bağışı yapan kişilere de madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.