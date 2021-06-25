Dursunbey Belediyesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi arasında protokol
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Dursunbey Belediyesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi arasında protokol

Dursunbey Belediyesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi arasında protokol
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dijital ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında Demokrasi Üniversitesi ile Dursunbey Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Dijital ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında Demokrasi Üniversitesi ile Dursunbey Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında akademik ve uzman eğitimciler tarafından İlçede eğitimler ve çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.

İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Yüksel tarafından projelendirilen 'Bağımlılıklar ile Mücadele' çalışası kapsamında Dursunbey'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Üniversite bünyesinde görevli akademik personel tarafından seminerler, eğitici eğitimleri, sportif ve sanatsal faaliyetlere yönlendiren çalışmalar yapılacak.

Proje kapsamında İzmir Demokrasi Üniversitesinde imza töreni gerçekleşti. Törene İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Yüksel ve diğer öğretim görevlileri katıldı. İmzalanan işbirliği protokolünün ardından açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "Ülkemizin sorunu olan, dolayısıyla Dursunbey'imizin de sorunu olan bağımlılık ile mücadele konusunda Devletimiz etkin bir mücadele sürdürüyor. Bu mücadele ile ilgili akredite olan yerler tabi üniversiteler. Bizde İzmir Demokrasi Üniversitemiz ile bu protokolümüzü yaptık. Ayrıca Üniversitemizin kurucu rektörü ve yeniden atanan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'e de hayırlı olsun dileklerimizi ileterek, kendilerini ziyaret etmiş olduk. Göstermiş oldukları ilgi, alakaya ve yapılacak olan hizmetler için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ise; "Dursunbey Belediyesi ile birlikte ortak bir çalışma yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'ın yoğun tecrübeleri bizim akademisyen arkadaşlarımızla buluştuğunda, birleştiğinde Ülkemiz için devam eden yapılan çalışmalara bizde ek güzel katkılarda bulunacağımıza inanıyorum. Bu çalışmaları çok daha ile noktalara taşıyarak, Dursunbey ile İzmir Demokrasi Üniversitesi dayanışması yapacağız" dedi.

İmzalanan protokolün ardından projenin detayları görüşülürken, saha çalışmalarının önümüzdeki haftalarda başlaması planlandı. - BALIKESİR

Dursunbey Belediyesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi arasında protokol
Dursunbey Belediyesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi arasında protokol
Dursunbey Belediyesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi arasında protokol
Dursunbey Belediyesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi arasında protokol
Dursunbey Belediyesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi arasında protokol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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